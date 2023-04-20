作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

做夢與造夢 / 馬家輝

【明報文章】金像獎各個獎項裡，相信以此最無爭議：終身成就和專業精神。胡楓，羅卡，石琪。3位終身熱愛電影的男人，以看電影和演電影為樂、為業、為理想、為職志；銀幕上銀幕下，3個名字，都讓人鞠躬敬禮。

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