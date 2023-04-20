作家專欄
思敏

自由談

戲院要人：《尚未完場》 / 思敏

【明報文章】剛過去的香港國際電影節看了徐岱靈與祈凱達合導的《尚未完場》，影片講述北角皇都戲院的保育運動及其前身璇宮戲院，挖出香港第一位娛樂大亨——歐德禮（Harry Odell）及其家族與香港的淵源。

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