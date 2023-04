【明報文章】因為金像獎緣故,頒獎禮過後在搜尋器上來來回回,最後停在Bob Dylan的歌曲Forever Young,聽了一遍又一遍,讓人念茲在茲,那就像父母坐在嬰兒牀邊,看着孩子臉龐,捉着一雙小手,輕輕哼着的搖籃曲,歌詞滿載對孩子的期許:願您建造一把梯子,拾級而上摘星去;願您挺直腰桿,時常勇敢堅強,活得磊落真誠;願您步履自如,到您想去的地方,做您想做的事;願您在狂風下站穩腳跟,不輕易動搖;願你快樂,詠唱出自己的曲調……如果有天我生了小孩子,大概也會如此唱着,而我最喜歡的兩句是:「May you always do for others/ And let others do for you」,我們這些大孩子,事事多了顧慮,想要拉人一把也要左顧右盼,且沒法接受自己的軟弱,即使別人已伸出手,也要故作剛強,客套地謝絕好意,劃出一個安全距離。是誰教我們想這麼多?