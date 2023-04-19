【明報文章】一直沒法喜歡上韓劇，存在偏見認為韓系戲劇大部分都是大灑狗血的感情線，每集都密集地傾注生離死別的元素，徒然增添人的心理負擔。幾次點開熱播的韓劇，都被戲中充滿戲劇性的劇情而嚇怕，角色不是遇上驚天噩耗，就是壞人陷害忠良，始終無法投入。韓迷友人於是介紹我看《請回答1988》，才使我終於完成首部能從頭到尾完整觀看下來的韓劇。《請》不是什麼新作品，沒有強大的演員陣容，故事設定於首爾真實的偏僻弄巷「雙門洞」，鏡頭把1980年代鄰里雞犬相聞、物質貧乏卻人情味濃的年代細緻描繪出來，戲劇人物亦終於不再是狗血復仇劇的互撕互咬，或浪漫愛情劇的高糖虐戀，而僅是幾戶人家日常的互動，立意與觀眾一起回味已經逝去的舊時代，和萬家燈火下無聲的人生故事。戲中真實呈現了昔日香港電影與流行文化對亞洲的影響力，劇中角色不但會圍守一起收看著名的香港電影，甚至會以港星名字為花名。友人知我意猶未盡，又接連向我介紹同劇導演申元浩作品，因此我又默默看完了他的「機智系列」，如《機智醫生生活》雖為醫療劇，卻沒有利用極端病例描述生離死別，劇中特別每集加插角色演奏老歌的時段，用以凝聚並點出一種集中的情感和氣氛，是韓劇作品中的難得平淡。