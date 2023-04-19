作家專欄
文．拾一

編輯室手記

馬克龍覓知音 / 文．拾一

【明報文章】法國總統馬克龍是近日國際新聞的「惹火人物」。他的內政外交都燃了火頭——對內政府繞過國會投票強推退休改革而激發罷工示威，對外則因訪華期間闡述「不跟美節奏的台海政策」而招撻伐。

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