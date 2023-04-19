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文．洪濤

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世紀．客座隨筆：蒙古人何時信仰藏傳佛教？ / 文．洪濤

【明報文章】香港城市大學前校長張信剛教授《絲路文明十五講》談及佛教的傳播，他說：「留在東亞的蒙古人直到15世紀才逐漸轉變為信仰藏傳佛教。」（第264頁）藏傳佛教，俗稱喇嘛教。

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