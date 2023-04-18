作家專欄
趙曉彤

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舊日記 / 趙曉彤

【明報文章】母親有一個奇怪的習慣，她會像雀鳥收集築巢材料一樣，把家裏一些看起來可能有用的東西撿拾起來，放在她不記得的位置。我因此在她的箱子裏，找到我大學一年級的幾頁讀書筆記，以及幾頁日記。

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