作家專欄
陳增濤

食色性也

南漂桃李 / 陳增濤

【明報文章】除非是有目的性地去一個地方或城市，如果沒有熟人招待的話我總無法提起任何的興趣。最多也只是途經，過一個晚上第二天就匆匆地離開。這可能也是為什麼多年來沒有再去廣州的緣故吧。

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