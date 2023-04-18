作家專欄
吳思諾

法政隨筆

職業病 / 吳思諾

【明報文章】有律師朋友說，自己不能看以法律為題材的電影和劇集，正所謂「做嗰行厭嗰行」，但我不明所以，因為那位朋友是熱愛法律行業的。直至近來看《和解在後》，才開始明白其意思。

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