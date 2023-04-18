作家專欄
高登先

自由談

Homecation / 高登先

【明報文章】這個清明節和復活節假期請6天放12天，做一條大懶蟲，也替自己充充電。本來有外遊計劃，可是旅行社告知不成團，與在首爾盛開的櫻花沒有緣，只好留在原居地自由行。

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