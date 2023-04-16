作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

掃描時代 / 馬家輝

【明報文章】復活節長假期的那周，只要避開尖沙嘴的內地遊客集中地，在其他區域覓食確是較為容易；人去店空，港人外遊了，假期反而成為本土小店的淡靜歲月。

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