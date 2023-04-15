作家專欄
區聞海

明明如月

翻譯家李文俊 / 區聞海

【明報文章】翻譯名家李文俊（1930-2023）今年初逝世，從朋友臉書的分享，我讀了中國作家網轉載自《收穫》的一篇長長的懷念文章，見到一位可敬的文人長者。此前只聞其名，雖聞其名也沒有入腦。

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