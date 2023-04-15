作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

借錢人的故事 / 馬家輝

【明報文章】原以為「借錢黨」是新界特產，元朗上水荃灣，儼然叢林，掩護她們進行各式各樣的奇怪勾當。萬料不到紅磡近日亦出現她們的身影，確是「芳蹤處處」，遍地開花，而且往往帶刺。

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