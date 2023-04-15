作家專欄
劉偉霖

客座隨筆

藝術節的拍手／遲到事件（上） / 劉偉霖

【明報文章】今屆藝術節閉幕演出，發生拍錯手、遲入場風波的3月18日班貝格交響樂團音樂會，我也有看。讀了評論此事的文章或感想，在此分享一些想法。

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