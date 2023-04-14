作家專欄
趙曉彤

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平等友善的生活（下） / 趙曉彤

【明報文章】陌生人對我們不好，其實我們不會很傷心，因為我們之間有非常大的人際距離，對待這些人的最友善方法——如果只是小傷小害——是速速逃走，把彼此的距離拉開至無限遠。

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