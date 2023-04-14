作家專欄
韓麗珠

自轉行星

留在四月的羊 / 韓麗珠

【明報文章】T. S.艾略特說「四月是最殘酷的月份」，我曾經不解。直至這個4月，我才從空氣中嗅到，春天的復蘇是，萬物中的死意在生之中紛紛醒了過來。

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