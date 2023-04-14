作家專欄
關麗珊

關目

靜默 / 關麗珊

【明報文章】除早午晚的祈禱會和彌撒外，泰澤團體還為大家安排不同活動。35歲或以下的年輕人（定義年輕的歲數不斷提高）可參與一星期靜默營，其他人只能自己靜默。

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