作家專欄
鄭寶鑾

自由談

不一般的假日風情 / 鄭寶鑾

【明報文章】清明假期的中午，細雨紛飛，與女兒在上環一間文青咖啡室享受美味午餐。完餐後到附近走走，高高低低的橫街窄巷：東街、西街、水巷、磅巷、水月觀音堂……一下子回到百年前的香港，彷彿時光停頓了。

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