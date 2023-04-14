作家專欄
文．邱逸

世紀

世紀．漫談燦爛古今：流觴曲水 文人雅集 / 文．邱逸

【明報文章】流觴曲水、竹林論道……古人常常「以文會友」，雅集相聚，共同嬉遊唱和，詩酒風流，這是中國文化史上一個特別的現象，同時也引來我們無盡的遐想。

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