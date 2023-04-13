作家專欄
關麗珊

關目

心靈富足 / 關麗珊

【明報文章】泰澤團體重視年輕人，青少年可申請較長時間逗留，成年人大多只能逗留數日。修士關懷來自世界各地的年輕人，聆聽他們的聲音，接納他們的新想法。

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