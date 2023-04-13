作家專欄
文．盧嘉偉

編輯室手記

數數手指 / 文．盧嘉偉

【明報文章】一隻手，5隻手指。那天晚上，我環顧整個財經新聞編採部，再望望左手，嗯，把自己也計算在內，在場記者也不比我左手手指多，然後這時期是業績期……，還數手指？做啦﹗

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