作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

父子行街 / 馬家輝

【明報文章】本欄昨天談及小思老師的「父女行街」舊事，再度聯想起葉問，和他的兒子葉正；七十多年前的某幾個月，他們父子曾經日日行街，這段歲月，既是武林傳奇的一個小註腳，卻亦充滿詩意，足堪注入想像。

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