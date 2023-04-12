作家專欄
陳耀華

千年檔案

口琴‧CY Leo‧憂鬱狂想曲 / 陳耀華

【明報文章】在我習琴的年代，口琴專有的曲目甚少，鳳毛麟角，多數改編自古典小品，可惜止於技術所限，不少動人的作品只能望梅興嘆，做個乖乖聽眾。

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