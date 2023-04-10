作家專欄
文．高志堅

編輯室手記

高息總有原因 / 文．高志堅

【明報文章】3月中那個星期真的很辛苦。有同事外遊，偏偏又遇上另一位同事「中招」要請病假，當周本已有大量公司公布業績，卻接連爆出美國矽谷銀行倒閉，及瑞信數天內倒下的環球財經大事，上班的同事忙得不可開交。

上 / 下一篇新聞