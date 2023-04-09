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2023年4月9日星期日
黃明樂
光明女樂
世紀．周日短篇：飲茶 / 文．黃怡／編輯．呂晞頌
世紀．文字江湖：陳友諒 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：錢君匋寫「愷師」 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
記相遇 / 塵翎
找到1毫子，找不到6000億 / 林妙茵
英國首相末日手諭 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
國歌一分鐘 台下十年功 / 梁嘉善
卓越教師的心智框架（上） / 韓孝述
食肆的公關 / 馬家輝
有愛無愛抑鬱症 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
黑猩猩Coco生日 / 鄭志文
作為香港人 我要懺悔 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
聽琴後記 / 區聞海
習慣說 / 黃明樂
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【明報文章】幾天假，沒外遊，終於有空隙翻翻書。
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