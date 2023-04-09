世紀．周日短篇：飲茶 / 文．黃怡／編輯．呂晞頌

【明報文章】來到西港城通往頂層的扶手電梯前，才知道今天不能到樓上飲茶，因為有人包了場，Christy & Ken的婚禮backdrop都架好了。妳爸矋住妳媽說，一早話咗呢度專做婚宴，撞啱無人擺酒先有得飲茶㗎啦，係都要成村人陪你行上嚟睇過你先肯信。妳媽反駁說，咁阿婆話想上嚟望吓呀嘛，咁咪帶佢上嚟望吓囉，叫你陪老人家行兩步路使死咩！吵到彷彿站在包場告示前面的妳阿婆是聾的，不過阿婆和妳都慣了。妳早就知道會這樣，所以預先訂了旁邊的茶樓，妳爸妳媽妳阿婆，妳和妳男友，蔡生5位。用他的名義訂，假裝細心的是他，妳做慣做熟。妳正想對阿婆說，呢度無得飲茶唔緊要，阿傑知道星期日人多，提早在附近訂好位請你飲茶，誰知妳還未開口，阿婆就說，呢度都幾骨子，又靜，樓底又高，到阿彤妳結婚嗰時，嚟呢度請飲好呀。妳心諗，唉，中伏，原來又係想講呢樣嘢。剛才從上環電車總站那邊往西港城走來，隔着馬路已經看見有個白色三角形和一群淺粉色女人站在愛德華時代建築風格的瘀紅色磚屋前合照，後面那排男子全部一式一樣的煲呔馬甲白恤衫，企中間那個穿一套撞色的西裝，妳就知道，又來了，阿婆又要催妳結婚了。