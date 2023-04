【明報文章】羅伯特.利柏殊(Robert Lepage)是加拿大著名舞台導演,善於結合多媒體、舞台機關及顛倒視角的手法呈現作品,20年前第一次在香港看到他的作品《捕月》(The Far Side of the Moon),如詩如畫的舞台不斷變化,一扇電梯門一下子變成一個洗衣機,演員打開洗衣機門,鑽進去,一下子就像登陸月球走進太空,那時候感到無比震撼,不愧有「舞台魔術師」的稱號。