作家專欄
文．Novia Yip

世紀

世紀．好鳥歌：三春三月憶三巴 / 文．Novia Yip

【明報文章】電影《胭脂扣》裏面，十二少在如花的安排下前往拜師學藝。師父着十二少唱支曲來聽聽看，十二少便唱了《胡不歸》：杜鵑啼，聲聲泣血桃花底。因劇情需要，他唱得不怎麼樣。

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