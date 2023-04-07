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2023年4月7日星期五
文．Novia Yip
世紀
世紀．五無閒話：多餘的存在？ 略談人類會否被科技取代 / 文．李敬恒／編輯．呂晞頌
世紀．好鳥歌：三春三月憶三巴 / 文．Novia Yip
世紀．遊戲廚房：歧途還是正軌（上） / 文．楊靜
乜議員 / 尊子
念您如昔 / 日光
中山陵建於帝王之脈上 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
悔與幸的天秤 / 熊熊
風繼續吹 / 湯家驊
污水和屎餅 / 德叔
渴望撞鬼的男人 / 馬家輝
受難日 / 關麗珊
尚未完場 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
白蠟球 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
虐心的掃墓 / 古嶺渡
重慶大廈：少數族裔的香港夢（二） / 洪雯
世紀．好鳥歌：三春三月憶三巴 / 文．Novia Yip
【明報文章】電影《胭脂扣》裏面，十二少在如花的安排下前往拜師學藝。師父着十二少唱支曲來聽聽看，十二少便唱了《胡不歸》：杜鵑啼，聲聲泣血桃花底。因劇情需要，他唱得不怎麼樣。
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世紀．五無閒話：多餘的存在？ 略談人類會否被科技取代 / 文．李敬恒／編輯．呂晞頌
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