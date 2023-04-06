作家專欄
韓麗珠

自轉行星

煉金術 / 韓麗珠

【明報文章】又有一個人死去了之後，我再次想像死亡。有人說，4月是殘酷的月份，但我想，那只是春天生意盎然具體展現，而生所需要的，不正是與其對立的死亡嗎？

上 / 下一篇新聞