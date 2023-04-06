作家專欄
關麗珊

關目

棕枝主日遊行 / 關麗珊

【明報文章】我們在星期六晚到達法國的泰澤（Taize），翌日是棕枝主日（Palm Sunday）。由於並非教徒，這是我首次參加棕枝主日遊行。

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