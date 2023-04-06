作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

臉皮與牀單 / 馬家輝

【明報文章】本來計劃復活節假期赴台，兩周前已搶票，經濟位由五六千元起跳，之後節節高升，漲價到八九千元；而且航班選擇甚少，不知何故，台港兩地之間，似乎愈來愈關山難渡。

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