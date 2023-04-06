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作家專欄
2023年4月6日星期四
葉建源
教育心語
世紀．四探城市：與RubberBand同行的足迹 在溫布萊再聚頭 / 文．周萬聰／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：龍一 / 文．鄧正健
久違的瑞士表展 / 文、圖．張曉冬
乜議員 / 尊子
password（二） / 屈曉彤
「一字之差，玩謝大家」 / 林妙茵
核子潛艇 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
等一陣吖 / 小絲
院舍機械人 / 善喻
何不就地取材？ / 葉建源
臉皮與牀單 / 馬家輝
棕枝主日遊行 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
煉金術 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
人情味和大道理的「苦主」 / 趙曉彤
墮落時代 / 區聞海
何不就地取材？ / 葉建源
【明報文章】最近傳出某私立小學舉辦極地考察團的消息，收費高達18萬元。一時間議論紛紛，有人慨嘆貧富懸殊之嚴重，也有人關心小學生到極地考察，接受科研培訓，是否真能得益？
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世紀．四探城市：與RubberBand同行的足迹 在溫布萊再聚頭 / 文．周萬聰／編輯．呂晞頌
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