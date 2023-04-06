作家專欄
葉建源

教育心語

何不就地取材？ / 葉建源

【明報文章】最近傳出某私立小學舉辦極地考察團的消息，收費高達18萬元。一時間議論紛紛，有人慨嘆貧富懸殊之嚴重，也有人關心小學生到極地考察，接受科研培訓，是否真能得益？

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