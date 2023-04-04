作家專欄
鄭志文

食住行醫

減少10%加工食品已經可以防癌 / 鄭志文

【明報文章】近年不少研究指進食加工食品，例如汽水、糖果、餅乾、罐頭湯、火腿、煙肉等，有機會增加患癌症風險，特別是食道癌、大腸癌、肝癌、乳癌、卵巢癌等。

上 / 下一篇新聞