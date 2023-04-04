作家專欄
原太一

自由談

隱形的閘門 / 原太一

【明報文章】夏濟安先生於1960年代出版了《黑暗的閘門》，主題為中國的左翼文學研究。而「黑暗的閘門」一詞源自於魯迅的〈我們現在怎樣做父親〉一文，意指巨人肩負支撐並阻止閘門落下的使命，將孩子拯救出來。

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