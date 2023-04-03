作家專欄
文．李展鵬／編輯．呂晞頌

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世紀．一一兩岸：暗香浮動的澳門電影《海鷗來過的房間》 / 文．李展鵬／編輯．呂晞頌

【明報文章】去年，澳門第1次有劇情長片《海鷗來過的房間》入圍台灣金馬獎，得到3項提名（最佳新導演、最佳攝影及最佳音效）。雖然最終未能獲獎，但仍意義重大。

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