作家專欄
高登先

自由談

張國榮離世20年 / 高登先

【明報文章】本地著名藝人張國榮離世已20年了，到今天不少人仍懷念他的原因可能是他的離世太過突然：正值SARS疫情和愚人節。我們當中有不少人只從各種媒體裏認識他，真正跟他有面對面接觸的其實不多。

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