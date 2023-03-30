作家專欄
陳子謙

飄流窗口

朝聞道 / 陳子謙

【明報文章】我每個學期都得在大學教八半堂，偶有學生試探：「老師是不是好喜歡在清早上課？」我聽得出平靜的語氣藏着多深的怨恨，只好招供：「我比你們更討厭八半堂。」

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