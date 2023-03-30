作家專欄
關麗珊

關目

香港人和粵語 / 關麗珊

【明報文章】Dark的製作班底以新作《1899》探討命運，我覺得有點像《聖經》興建巴別塔故事，大多數人難以溝通，更有傲慢和愚昧的人。

上 / 下一篇新聞