作家專欄
Lo

自由談

廢紙幾張 / Lo

【明報文章】許多人習慣隨意將一些物品放入抽屜裏，不遺失就視為最妥善的保管，然而久而久之，不常拉開的抽屜，到底擺放了什麼重要的東西，自己可能都記不起了，這大概就叫健忘吧。

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