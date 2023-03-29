作家專欄
韓麗珠

自轉行星

傘聚 / 韓麗珠

【明報文章】當我回過神來，發現傘子沒有在袋子裏，而遺留在車廂座位上時，車子已從我身旁駛遠。我看着遠去的巴士，心裏默默地向曾經密不可分的傘子道別。

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