作家專欄
姍而

自由談

二度上台的梁朝偉 / 姍而

【明報文章】第十六屆亞洲電影大獎上，梁朝偉二度上台領獎。一獎是「亞洲電影貢獻榮譽大獎」；另一獎是「最佳男主角」。前一個獎由亞洲重要電影節的幾位主席共頒，含金量更高，致敬他多年的努力和貢獻。

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