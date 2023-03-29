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作家專欄
2023年3月29日星期三
姍而
自由談
世紀．星期三專題：譚盾與離散中國新音樂 / 文．李宇森／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：從老更到男子漢 / 文．林立偉
日式記招有感 / 文．小超
乜議員 / 尊子
長者出遊 / 黎佩芬
荷蘭．自由主義．紅燈區 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
二度上台的梁朝偉 / 姍而
程序公義 / 陳文敏
免費的教學助理 / 曾信繁
騙炮與養家 / 馬家輝
笑匠 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
運動治療 / 鄭志文
傘聚 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
墓碑的重量 / 古嶺渡
木棉花之二 / 趙曉彤
二度上台的梁朝偉 / 姍而
【明報文章】第十六屆亞洲電影大獎上，梁朝偉二度上台領獎。一獎是「亞洲電影貢獻榮譽大獎」；另一獎是「最佳男主角」。前一個獎由亞洲重要電影節的幾位主席共頒，含金量更高，致敬他多年的努力和貢獻。
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世紀．星期三專題：譚盾與離散中國新音樂 / 文．李宇森／編輯．呂晞頌
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