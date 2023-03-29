作家專欄
蔡子強

三言堂

荷蘭．自由主義．紅燈區 / 蔡子強

【明報文章】近日讀到單花邊新聞，說荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區或走進歷史，這勾起了我的回憶。若干年前，我到該市旅遊時，也有去過紅燈區，當然只是好奇性質，並沒有光顧，况且同行的是當時女友，讀者不用有任何幻想。

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