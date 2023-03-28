作家專欄
曾瑞明

教育心語

學生的名字 / 曾瑞明

【明報文章】究竟一個老師腦袋儲存幾多名字？一年教6班，每班30人，再加其他場合認識的學生，就齊頭200吧——10年就有2000個名字了。記得住是如何可能的？

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