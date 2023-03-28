作家專欄
吳思諾

法政隨筆

不曾存在 / 吳思諾

【明報文章】單方面宣布結束，再否定之前所做的一切，頭也不回地離開了。這種完結方式令人難以消化，突然的改變讓人感到愕然、震驚、慨嘆、失望，唏噓又無奈地在迷霧中思索。

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