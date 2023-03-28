作家專欄
陳耀華

千年檔案

一士諤諤 / 陳耀華

【明報文章】20年前，2003年3月9日，伊拉克戰爭爆發之前11天，美國政府摩拳擦掌，準備不顧聯合國反對，隨時出兵，《紐約時報》一士諤諤，力排眾議，向戰爭說不（saying no to war）。

上 / 下一篇新聞