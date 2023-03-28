作家專欄
林妙茵

三言堂

禁止意料之外的一呼百應？ / 林妙茵

【明報文章】初入行時，幾乎每個星期六日，都有大小團體搞遊行，路線總是「匯豐銀行總行集合，遊行上政府總部」，那些年政總仍在下亞厘畢道，只記得要邊行邊提着腳架，好辛苦。

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