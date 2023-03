【明報文章】最近湊熱鬧看奧斯卡出爐影后楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),故事講述她飾演的Evelyn本來只是一個開洗衣店的老闆娘,但某些原因被迫當上超級英雄之際,她意外得悉自己在多重宇宙中擁有不同身分,而每一個宇宙的形成源於她作每一個決定所延伸的後果,她亦嘗試借用這些身分來解決難題。小記不時思考人生不同的決定,幻想其他平行時空的我會是怎樣的人。若能重過人生,我會否仍然成為記者,此刻的我是否仍會坐在電腦枱前打着這篇編輯室手記?還是會跟隨我高中的志願,當上社工並正為不同個案籌謀着呢?另一個我會不會比現在的我過得更好呢?