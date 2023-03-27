作家專欄
譚蕙芸

七齣好戲

The Son / 譚蕙芸

【明報文章】（含劇透）美籍老牌演員Anthony Hopkins在電影The Father演一個受失智症困擾的父親，演技精湛，拿下奧斯卡最佳男主角獎。

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