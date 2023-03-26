作家專欄
洪雯

是日談

公屋是踏腳石，還是終點？ / 洪雯

【明報文章】加入立法會的這一年多，我參與了多項不計代價的公屋建設項目審批。如花二十幾億挖掘岩洞，再花大價錢搬遷配水庫，僅為了騰出土地建兩千多套公屋；又如拆除工廈、收回棕地建公屋，不少工業企業因此結業。

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