作家專欄
趙曉彤

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木棉花之一 / 趙曉彤

【明報文章】每年春天，我都十分關心木棉樹是否開花了。我從不喜歡鮮艷奪目的顏色，可是大紅、大橙的木棉花朵實在太漂亮了，令我明白飽滿的顏色也可以是很可愛的。

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